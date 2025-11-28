Hamilton va in TV dopo la disastrosa qualifica in Qatar e cala il gelo in diretta | dice solo 9 parole

Dopo il 18° posto nella Qualifica Sprint del GP del Qatar, Lewis Hamilton si presenta davanti alle telecamere e risponde alle domande con appena nove parole. Il gelo in diretta diventa l'immagine perfetta della sua stagione nera con la Ferrari SF-25. 🔗 Leggi su Fanpage.it

