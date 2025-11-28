Hamilton | Non rimpiango la scelta Ferrari ero consapevole che mi sarei dovuto ambientare

Ventidue gare disputate, zero podi ed un distacco in classifica di ben 74 punti dal compagno di squadra Charles Leclerc. La prima stagione di Lewis Hamilton a bordo della Ferrari si sta rivelando estremamente al di sotto delle aspettative. Tutta questione di ambientamento? È quanto sostiene il sette volte campione del mondo britannico, che ha affrontato l’argomento in conferenza stampa alla vigilia del weekend di F1 in Qatar. Hamilton: «Non rimpiango la scelta Ferrari». Hamilton non si è pentito della scelta Ferrari. «La rifarei, assolutamente. Non rimpiango la decisione che ho preso di entrare a far parte della Ferrari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

