Hamilton | Non rimpiango la scelta Ferrari ero consapevole che mi sarei dovuto ambientare

Ventidue gare disputate, zero podi ed un distacco in classifica di ben 74 punti dal compagno di squadra Charles Leclerc. La prima stagione di Lewis Hamilton a bordo della Ferrari si sta rivelando estremamente al di sotto delle aspettative. Tutta questione di ambientamento? È quanto sostiene il sette volte campione del mondo britannico, che ha affrontato l’argomento in conferenza stampa alla vigilia del weekend di F1 in Qatar. Hamilton: «Non rimpiango la scelta Ferrari». Hamilton non si è pentito della scelta Ferrari. «La rifarei, assolutamente. Non rimpiango la decisione che ho preso di entrare a far parte della Ferrari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hamilton: «Non rimpiango la scelta Ferrari, ero consapevole che mi sarei dovuto ambientare»

Leggi anche questi approfondimenti

Hamilton : "Non rimpiango la decisione che ho preso di entrare a far parte della Ferrari. So che ci vuole tempo per costruire e crescere all’interno di un’organizzazione, ma me lo aspettavo. Abbiamo molto lavoro da fare, questo è certo. Analizzeremo la stagion - facebook.com Vai su Facebook

F1. GP Qatar, Hamilton: Ferrari? Non rimpiango la mia scelta, era tutto previsto. Nel 2026 saremo protagonisti - Formula 1 - Automoto.it Vai su X

F1. GP Qatar, Hamilton: "Ferrari? Non rimpiango la mia scelta, era tutto previsto. Nel 2026 saremo protagonisti" - Lewis Hamilton traccia un bilancio del suo primo anno in Ferrari: nonostante le difficoltà, il sette volte campione del mondo non ha rimpianti e guarda al 2026 con fiducia. Scrive msn.com

Hamilton: “Firmerei ancora per la Ferrari, ma mi sto ancora ambientando. La differenza con Leclerc non mi preoccupa” - Il campione inglese della Ferrari ha confermato di non essersi ancora completamente calato nella realtà di Maranello ... Riporta formulapassion.it

F1 GP Qatar | Hamilton riflette sulla prima stagione in Ferrari: “Non rimpiango questa scelta” - Durante la conferenza stampa del Gran Premio del Qatar, Lewis Hamilton ha tracciato un bilancio del suo primo anno in ... Lo riporta msn.com