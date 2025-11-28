Habitat Iropi e quella lettera della Commissione Europea | le lacune ambientali del Ponte mostrate dai giudici

Messinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"In nessun caso l’opera elude responsabilità ambientali”. Così diceva Pietro Ciucci poco più di quattro mesi fa in relazione al ponte sullo Stretto. L'amministratore delegato rispondeva al parlamentare Avs Angelo Bonelli, alimentando l'infinito confronto tra attacchi e smentite che vede da tempo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

La lettera indirizzata dalle CDP Europee alla nuova Commissione UE - 0 per continuare a contribuire al rafforzamento della crescita e della competitività in Europa. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Habitat Iropi Lettera Commissione