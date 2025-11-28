GWM ha confermato il suo ritorno in Italia (e in Spagna), rafforzando la sua presenza in Europa dove già vendeva con diversi marchi in diversi Paesi del Vecchio Continente. Con l'aggiunta di questi mercati il brand cambia strategia e non proporrà solo auto elettriche come ipotizzato in passato, ma anche ibride e termiche puramente a benzina. ORA 5: un nome, tre stili diversi. GWM ORA 5 è un SUV, una hatchbak e una station wagon. La gamma ORA 5, infatti, sarà declinata in tre carrozzerie di cui la versione SUV e la hatchback saranno le prime e arriveranno a giugno 2025, mentre la station wagon verrà lanciata nel primo trimestre del 2026 in Italia e sarà lunga 4,7 metri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - GWM arriva in Italia, si inizia con i marchi ORA e Haval