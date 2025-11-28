Guido Crosetto prepara una legge per la leva militare volontaria | Serve una riserva di 10 mila uomini per le crisi
«Ripristinare il servizio di leva? Deciderà il Parlamento. Una riflessione sul numero delle forze armate va fatta». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha risposto a Parigi in merito al progetto di un nuovo servizio militare in Francia - facebook.com Vai su Facebook
Nel giorno in cui la Francia annuncia la reintroduzione del servizio militare volontario, il ministro della Difesa Guido Crosetto da Parigi al Tg3 dice: "Se il Parlamento voterà sì, lo faremo anche in Italia" Vai su X
Servizio militare in Italia, Crosetto: «Proporrò un disegno di legge in Parlamento» - Il ministro della Difesa: «È uno schema che in qualche modo non è molto diverso da quello tedesco, perché prevede una volontarietà» ... ilroma.net scrive
Crosetto annuncia una legge sul servizio militare in Italia. Ecco in cosa consiste - Servizio militare, Il ministro della Difesa Guido Crosetto apre alla reintroduzione. Come scrive policymakermag.it
In Italia torna il servizio militare? Crosetto annuncia: "Porterò una legge in Parlamento" - Il ministro ed esponente di FdI vuole confrontarsi con deputati e senatori sulla leva militare: "Preparerò una bozza da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni" ... today.it scrive