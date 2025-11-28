Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto 28 Novembre - 4 Dicembre 2025

Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornat. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 28 Novembre - 4 Dicembre 2025

Argomenti simili trattati di recente

Guida TV #DAZN1: Canale 214 @SkySport , Palinsesto 21 - 27 Novembre 2025 https://www.digital-news.it/palinsesti/dazn/dazn-calcio/9553/guida-tv-dazn-1-canale-214-sky-palinsesto-21-27-novembre-2025 @DAZN_IT #SerieA @SerieA - facebook.com Vai su Facebook

SAELEMAEKERS: " ", poi la polemica con Guida Scavalca Wesley alla Allen Iverson Dybala: ", ' ?" Cristante: " " @DavideBernardi6 Vai su X

Calcio in tv oggi, 7 novembre 2025: Pisa-Cremomese e le altre sfide del giorno - Nella guida TV di venerdì 7 novembre 2025 gli anticipi di Serie A, Serie B, Ligue 1 e Liga saranno trasmessi su DAZN ... Riporta calciomagazine.net

Pagina 1 | Dove vedere Inter-Milan in tv? Dazn o Sky, orario - A San Siro è tempo di derby, valido per la dodicesima giornata di Serie A: le possibili scelte di formazione di Chivu e Allegri ... Si legge su corrieredellosport.it

Pagina 1 | Dove vedere Genoa-Milan in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto sul posticipo domenicale di Serie A: info e canali per seguire la gara in tempo reale. Come scrive corrieredellosport.it