Guerra la svolta italiana che mette paura | è polemica

Il settore della difesa militare europea vive una fase di grande trasformazione, innescata da tensioni geopolitiche e dall’emergere di nuove minacce ibride. In questo clima di crescente preoccupazione, il recente intervento di Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, ha segnato un passo importante: la presentazione del sistema di protezione aerea Michelangelo Dome. «Se c’è un momento in cui bisogna investire sulla Difesa è questo. Lo dico essendo in conflitto di interessi, perché non sta finendo una guerra, ne sta iniziando una nuova», ha sottolineato Cingolani, aprendo così un dibattito sulla necessità di rafforzare il comparto difensivo nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

