Guerra la svolta italiana che mette paura | è polemica

Tvzap.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore della difesa militare europea vive una fase di grande trasformazione, innescata da tensioni geopolitiche e dall’emergere di nuove minacce ibride. In questo clima di crescente preoccupazione, il recente intervento di Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, ha segnato un passo importante: la presentazione del sistema di protezione aerea Michelangelo Dome. «Se c’è un momento in cui bisogna investire sulla Difesa è questo. Lo dico essendo in conflitto di interessi, perché non sta finendo una guerra, ne sta iniziando una nuova», ha sottolineato Cingolani, aprendo così un dibattito sulla necessità di rafforzare il comparto difensivo nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

guerra la svolta italiana che mette paura 232 polemica

© Tvzap.it - Guerra, la svolta italiana che mette paura: è polemica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

guerra svolta italiana mette“Altrimenti ci sterminano!”. Guerra, la svolta italiana che mette paura: è polemica - Con parole destinate a far discutere, Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, ha introdotto il nuovo sistema di protezione aerea “Michelangelo ... Si legge su thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Svolta Italiana Mette