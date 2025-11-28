Guerra in Italia si riparla di leva militare Chi verrebbe chiamato | età le liste ai Comuni e chi è escluso
Il dibattito sul possibile ritorno della leva militare in Italia è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione, sospinto da un contesto internazionale in cui le tensioni e i rischi di escalation bellica restano elevati. La domanda, inevitabile, è se anche il nostro Paese stia valutando un riassetto della propria capacità difensiva. A riaccendere la discussione è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che da Parigi ha commentato il progetto francese di un nuovo servizio militare, lasciando intendere che un ripensamento generale potrebbe riguardare anche Roma. “Se la visione che noi abbiamo del futuro è una visione nella quale c’è minore sicurezza, una riflessione sul numero delle forze armate, sulla riserva che potremmo mettere in campo in caso di situazioni di crisi, va fatta”, ha dichiarato il ministro, aprendo la strada a scenari fino a poco tempo fa considerati remoti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
