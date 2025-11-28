Guerra e Pace Nuovo ordine mondiale sulla pelle degli ucraini

Guerra e Pace Nuovo ordine mondiale sulla pelle degli ucraini con ospiti: Alberto Negri, giornalista. Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes, rivista italiana di geopolitica. Paolo Mastrolilli, corrispondente la Repubblica da USA, in collegamento da New York.

Guerra Ucraina, Usa e Kiev hanno redatto nuovo piano di 19 punti. Casa Bianca: «Trump non è di parte nei colloqui» - E' di almeno quattro morti e 17 feriti il nuovo bilancio delle vittime dell'attacco russo che ieri sera ha colpito Kharkiv.