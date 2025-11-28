Guerra dei droni l’Europa ora investe sui sottomarini | rivelato il primo

Guerra dei droni, l'azienda tedesca della difesa Euroatlas ha annunciato il debutto della famiglia Greyshark una nuova linea di veicoli sottomarini autonomi progettati per rafforzare le capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione in scenari marittimi complessi. Le due piattaforme, Bravo e Foxtrot, introducono funzioni avanzate pensate per proteggere infrastrutture critiche e migliorare la consapevolezza subacquea delle forze armate. Una piattaforma mirata alla sicurezza delle infrastrutture sottomarine. La presentazione arriva in un contesto segnato da un aumento degli incidenti e degli attacchi a cavi e condotte sottomarine, in particolare nel Mar Baltico e nel Mare del Nord durante il 2024.

