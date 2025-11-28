“Nessun territorio temporaneamente ucraino sarà legalmente riconosciuto dall’Ue come russo”. Così la risoluzione del 27 novembre votata dall’Europarlamento, eccezion fatta per le sue ali posizionate più a destra e più a sinistra. Il gioco al rialzo sull’Ucraina da parte dell’Unione Europea si spiega con una ragione ideologica che va al di là della difesa contingente dell’indirizzo assunto fin qui, sconfessato dall’amministrazione Usa e sbeffeggiato da Vladimir Putin. Una copertura, senza dubbio, rispetto alle esigenze di una Germania in crisi che punta a convertire in senso militare la sua economia, o di una Francia indebitata fino al collo che ancora si aggrappa a un’anacronistica “grandeur” (o di un’Italia che, pur filo-trumpiana, per bocca del ministro Guido Crosetto insegue entrambe, nella prospettiva di tornare alla leva, per ora solo volontaria, perché le armi si possono fabbricare, ma poi devono esserci i soldati che sparino). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Guerra alla Russia, ultimo appiglio di un’Europa senza identità