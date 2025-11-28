Guerra alla Russia ultimo appiglio di un’Europa senza identità

“Nessun territorio temporaneamente ucraino sarà legalmente riconosciuto dall’Ue come russo”. Così la risoluzione del 27 novembre votata dall’Europarlamento, eccezion fatta per le sue ali posizionate più a destra e più a sinistra. Il gioco al rialzo sull’Ucraina da parte dell’Unione Europea si spiega con una ragione ideologica che va al di là della difesa contingente dell’indirizzo assunto fin qui, sconfessato dall’amministrazione Usa e sbeffeggiato da Vladimir Putin. Una copertura, senza dubbio, rispetto alle esigenze di una Germania in crisi che punta a convertire in senso militare la sua economia, o di una Francia indebitata fino al collo che ancora si aggrappa a un’anacronistica “grandeur” (o di un’Italia che, pur filo-trumpiana, per bocca del ministro Guido Crosetto  insegue entrambe, nella prospettiva di tornare alla leva, per ora solo volontaria, perché le armi si possono fabbricare, ma poi devono esserci i soldati che sparino). 🔗 Leggi su It.insideover.com

