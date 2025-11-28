Guendouzi piace a Conte al lavoro la dirigenza partenopea

Forzazzurri.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista della Lazio possibile colpo mercato di gennaio. La dirigenza azzurra continua il lavoro per rinforzare il centrocampo visti i tanti infortuni che stanno . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

guendouzi piace a conte al lavoro la dirigenza partenopea

© Forzazzurri.net - Guendouzi piace a Conte, al lavoro la dirigenza partenopea

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

guendouzi piace conte lavoroGuendouzi piace a Conte, al lavoro la dirigenza partenopea - La dirigenza azzurra continua il lavoro per rinforzare il centrocampo visti i tanti ... Scrive forzazzurri.net

L'OPINIONE - De Lellis: "Guendouzi piace a Conte e al Napoli, ma la priorità resta Mainoo" - Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il giornalista di “Repubblica” Enrico de Lellis: "Guendouzi piace molto ad Antonio Conte e alla dirigenza del Napoli ... Riporta napolimagazine.com

guendouzi piace conte lavoro"Napoli su Guendouzi, piace molto a Conte". La Lazio ha fissato il prezzo - Il Napoli è al lavoro sul mercato per cercare di regalare un centrocampista di spessore ad Antonio Conte. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guendouzi Piace Conte Lavoro