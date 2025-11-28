Guardiola ne cambia dieci perde e accusa i suoi calciatori di essersela fatta addosso Guardian

Dopo la sconfitta in Premier contro il Newcastle, il Manchester City ha dato conferma di star attraversando un momento complicato incassando una sonora batosta in Champions per mano del Bayer Leverkusen (0-2 all’Ethiad Stadium). Il Telegraph ha attribuito grosse responsabilità al tecnico Pep Guardiola reo di aver cambiato 1011 della formazione titolare rispetto alla gara precedente (effettivamente.). Il giornale britannico ha anche parlato di ammissione di colpa da parte del coach catalano, ma in Inghilterra sembrerebbe esserci un po’ di divisione. Il Guardian fornisce infatti una versione diversa della vicenda e legge nelle dichiarazioni dell’ex Barcellona una critica nei confronti dei suoi calciatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guardiola ne cambia dieci, perde e accusa i suoi calciatori di essersela fatta addosso (Guardian)

