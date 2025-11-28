Gruppo di manifestanti devasta la redazione de La Stampa | lancio di letame muri imbrattati e carte ovunque

La redazione del quotidiano La Stampa è stata devastata da un gruppo di manifestanti oggi, venerdì 28 novembre, a Torino. In città si stava svolgendo un corteo in occasione della giornata di sciopero generale che ha portato in strada circa duemila partecipanti.L'assalto alla redazione de La. 🔗 Leggi su Today.it

Incidenti davanti alla Leonardo, a Venezia, dove un gruppo di manifestanti a volto coperto è avanzato verso i cancelli ed è stato respinto dagli idranti della polizia. - facebook.com Vai su Facebook

Un gruppo di manifestanti ha vandalizzato la sede della Stampa a Torino - Nel primo pomeriggio di venerdì, a Torino, un gruppo di una ventina di manifestanti è entrato di forza nella sede del quotidiano La Stampa, vuota per sciopero, e ha danneggiato parte della redazione. Lo riporta ilpost.it

Manifestanti fanno irruzione nella redazione della Stampa - Un gruppo di 50 persone ha fatto irruzione nella redazione del quotidiano La Stampa a Torino, rovesciando a terra giornali e fogli e imbrattando i muri con le scritte “Fuck stampa” e “Free Shahin”, l’ ... Riporta corrieredellacalabria.it

Torino, irruzione pro-Pal nella redazione de La Stampa: scritte, letame e disordini - Pal nella sede de La Stampa: vandalismo e lancio di letame scuotono la redazione e le autorità. Segnala notizie.it