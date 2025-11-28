Grunge Night | a Vallesaccarda lo spettacolo di Will Hunt batterista degli Evanescence

Avellinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Will Hunt, noto come batterista del gruppo Gothic Metal degli Evanescence, in tour in Italia con lo spettacoloGrunge Night”, un omaggio principalmente ai Nirvana e a Kurt Cobain con una scaletta che prevede anche l’esecuzione di successi dei Pearl Jam, Foo Fighters, Whitesnake, ACDC, Van Halen. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

