Gru e operai dove c' erano una volta le baracche avanza il cantiere di Fondo Fucile

Gru e operai lì dove fino a pochi anni fa c'erano le baracche. Avanza a buon ritmo il cantiere di Fondo Fucile, una delle aree più importanti nell'ambito del Risanamento. Stamane il sopralluogo del vicesindaco Mondello per monitorare gli interventi per la realizzazione delle nuove quattro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Erano presenti anche bambini e ragazzi che hanno assistito a tutta la scena, rimanendo spaventati e a disagio". È accaduto oggi, alle 14,20 circa, sulla linea 1Q: "Mentre il bus procedeva regolarmente, uno degli operai presenti nel cantiere lungo la strada ha i - facebook.com Vai su Facebook

Operaio precipita da una gru e muore, Torino rivive il dramma di via Genova del 2021 - Un secondo operaio, 70 anni, è stato accompagnato in ospedale: si trovata ai piedi della gru quando il collega è precipitato. Si legge su lastampa.it

Operai salgono sulla gru e minacciano di buttarsi, il lieto fine: «Sono sani e salvi, non ricevevano lo stipendio da mesi ma sono stati pagati» - È successo in un cantiere edile in via Cavalcaselle, nel quartiere di Borgo Trento, a Verona. Lo riporta ilgazzettino.it