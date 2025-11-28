Grottaglie celebra il Natale tra presepi d’autore e nuova collezione museale nazionale

Tarantini Time Quotidiano La tradizione, l’autenticità e la bellezza del presepe in ceramica tornano protagoniste a Grottaglie (TA),  Città della Ceramiche, con due iniziative di rilievo nazionale: l a 46esima Mostra del Presepe –   La sacra famiglia, in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio al Castello Episcopio, e – novità di quest’anno – l’inaugurazione de  “I Presepi”, collezione museale civica nazionale dei presepi in ceramica italiani dal 1980 ad oggi. Una grande  esposizione permanente  di oltre 200 presepi che troverà spazio a Palazzo De Felice, struttura comunale che sarà riaperta al pubblico per l’occasione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

