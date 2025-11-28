Grosso incendio a Ponte Lambro | tetti distrutti e 8 famiglie evacuate
Un grosso incendio è divampato a Ponte Lambro nella notte tra il 27 e il 28 novembre 2025. Le fiamme hanno arso e distrutto i tetti di diverse abitazioni private in una corte residenziale di via Monte Grappa. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in forze con circa una trentina di uomini dei. 🔗 Leggi su Quicomo.it
