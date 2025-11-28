Groppelli | Il Comune sta costruendo un modello di partecipazione concreto stabile e di qualità
«Le dichiarazioni del consigliere Luca Zandonella sull’incarico affidato alla ditta Poleis meritano chiarimenti essenziali affinché i cittadini possano farsi un’idea precisa sull’argomento. Chiarimenti che non sarebbero stati necessari se il consigliere si fosse informato meglio sull’incarico in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
AVVISO SAP (Servizi Abitativi Pubblici) Il Comune di Crema, ente capofila dell'Ambito territoriale cremasco, con deliberazione di Giunta comunale n. 284/2025 ha approvato l'Avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi destinati a Servizi Abitativi Pubbli - facebook.com Vai su Facebook
Verso la prima comunità energetica del Comune, partecipato incontro a S. Ilario - Al via il percorso per la prima Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale della ... Segnala piacenzasera.it