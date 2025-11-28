Grimaldi smentisce le voci di un suo addio alla Lega | Continuo il mio lavoro politico all’interno del partito
“In merito ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, voglio precisare che non ho avviato alcuna trattativa né manifestato l’intenzione di lasciare la Lega Campania. Si tratta di ricostruzioni totalmente infondate. Continuo con impegno e lealtà a svolgere il mio lavoro politico. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Finanziato da Crédit Agricole l’acquisto della nave Grande Tianjin di Grimaldi Accordo di finanziamento da 50 milioni di euro per la nave entrata in servizio lo scorso agosto LEGGI L'ARTICOLO: - facebook.com Vai su Facebook