Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Qatar del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 29 novembre, il fine settimana con la Sprint di Lusail che sarà valida come penultimo round del calendario della F1. Nella SQ1 escono di scena Lance Stroll (Aston Martin), 16°, Liam Lawson (Racing Bulls), 17°, Lewis Hamilton (Ferrari), 18°, Pierre Gasly (Alpine), 19°, e Franco Colapinto (Alpine), 20°. GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP QATAR F1 2025. 16 Lance Stroll Aston Martin (SQ1) 17 Liam Lawson Racing Bulls (SQ1) 18 Lewis Hamilton Ferrari (SQ1) 19 Pierre Gasly Alpine (SQ1) 20 Franco Colapinto Alpine (SQ1) CLASSIFICA SQ1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Qatar 2025