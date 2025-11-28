Griglia di partenza F1 Sprint Qualifying GP Qatar 2025 | Piastri in pole Norris terzo Verstappen 6° Ferrari in affanno
Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Qatar del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 29 novembre, il fine settimana con la Sprint di Lusail che sarà valida come penultimo round del calendario della F1. Nella SQ1 escono di scena Lance Stroll (Aston Martin), 16°, Liam Lawson (Racing Bulls), 17°, Lewis Hamilton (Ferrari), 18°, Pierre Gasly (Alpine), 19°, e Franco Colapinto (Alpine), 20°. Nella SQ2 vengono eliminati Isack Hadjar (Racing Bulls), 11°, Oliver Bearman (Haas F1 Team), 12°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 13°, Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 14°, ed Esteban Ocon (Haas F1 Team), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Con la Mclaren squalificata... il mondiale si riapre! E Griglia di Partenza - Telenova questa sera è pronta ad analizzare la situazione, con i suoi ospiti ed esperti: Piercarlo Ghinzani - Prima Ghinzani Motorsport Oscar Berselli - Manager #SergioVicar - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1, la griglia di partenza del GP di Las Vegas #SkyMotori #F1 #Formula1 #LasVegasGP Vai su X
Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Qatar 2025 - Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Qatar del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire ... Scrive oasport.it
F1 GP Qatar 2025, Sprint Qualifying: SQ3 al via, McLaren e Verstappen si giocano la pole. Hamilton eliminato in Q1! – DIRETTA - La cronaca live minuto per minuto della prima sessione di qualifiche del fine settimana a Lusail, che decidono la griglia di partenza della Sprint ... Secondo formulapassion.it
Griglia di partenza F1, Sprint Qualyfing GP Brasile 2025: Norris in pole, lampo di Antonelli in prima fila! Flop Ferrari - Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Brasile del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire ... oasport.it scrive