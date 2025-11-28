Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Qatar del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 29 novembre, il fine settimana con la Sprint di Lusail che sarà valida come penultimo round del calendario della F1. Nella SQ1 escono di scena Lance Stroll (Aston Martin), 16°, Liam Lawson (Racing Bulls), 17°, Lewis Hamilton (Ferrari), 18°, Pierre Gasly (Alpine), 19°, e Franco Colapinto (Alpine), 20°. Nella SQ2 vengono eliminati Isack Hadjar (Racing Bulls), 11°, Oliver Bearman (Haas F1 Team), 12°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 13°, Nico Hulkenberg (Kick Sauber), 14°, ed Esteban Ocon (Haas F1 Team), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Qatar 2025: Piastri in pole, Norris terzo. Verstappen 6°, Ferrari in affanno