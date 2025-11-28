Greta Thunberg Francesca Albanese e Hamas | il murale provocazione a Roma

L'opera è di AleXsandro Palombo e si chiama Humal Shield, Scudo Umano. Una vera e propria provocazione: ci sono Greta Thunberg, Francesca Albanese e un militante di Hamas. Una bella provocazione, considerato che tra oggi e domani si svolgeranno nuovamente mobilitazioni per il popolo Palestinese e per il genocidio di Gaza, una ferita ancora aperta che sembra non sanarsi mai. Murale di Roma: Francesca Albanese e Greta Thunberg militanti di Hamas. Nell'opera si vedono Greta Thunberg, simbolo di questo millennio della lotta alla crisi climatica, e Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati.

