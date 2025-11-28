Green & Clean | l' iniziativa che coinvolge i più giovani contro i mozziconi
Domenica 30 novembre, alle ore 10:00, Prato della Valle diventerà il cuore di una grande mobilitazione giovanile dedicata alla tutela dell’ambiente. L’appuntamento “Green & Clean” nasce per sensibilizzare contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta - tra i rifiuti più inquinanti e diffusi nelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
