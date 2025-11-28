Green & Clean | l' iniziativa che coinvolge i più giovani contro i mozziconi

Padovaoggi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre, alle ore 10:00, Prato della Valle diventerà il cuore di una grande mobilitazione giovanile dedicata alla tutela dell’ambiente. L’appuntamento “Green & Clean” nasce per sensibilizzare contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta - tra i rifiuti più inquinanti e diffusi nelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Clean-up: l'iniziativa che trasforma i piccoli gesti in grandi cure per l'ambiente - up ambientale in quattro parchi di quattro differenti città italiane, con tappe a ridosso di giornate dedicate alla salvaguardia della natura. repubblica.it scrive

Clean Cities, parte il tour nei capoluoghi italiani per promuovere la mobilità sostenibile - La ripartenza ecologica dell’Italia deve iniziare dalle città: è questo il messaggio lanciato dalla nuova campagna di Legambiente Clean Cities. Scrive greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Green Amp Clean Iniziativa