Grecia stretta contro la pirateria IPTV | utenti finali nel mirino come modello italiano

Digital-news.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova legge consente sanzioni elevate e ha portato all’arresto di un reseller a Santorini e al deferimento di 68 utentiin un’operazione che replica il modello italiano e rende l’accesso illegale ai canali premium  Le autorità greche hanno recentemente alzato l’asticella nella battaglia contro la pirateria digitale, marcando una svolta decisiva con un’azione mirata che non si è limitata a colpi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

grecia stretta contro la pirateria iptv utenti finali nel mirino come modello italiano

© Digital-news.it - Grecia, stretta contro la pirateria IPTV: utenti finali nel mirino come modello italiano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grecia: carcere per i migranti che rifiutano il rimpatrio/ “Nessuna regolarizzazione per gli arrivi illegali” - La Grecia si prepara a una dura stretta sui migranti: chi arriva illegalmente e rifiuta il rimpatrio volontario, potrà essere incarcerato per 5 anni La Grecia – esattamente come una consistente parte ... Da ilsussidiario.net

Pirateria Streaming: stretta sui controlli di IPTV e Pezzotto illegali - Nuova stretta tra controlli, sanzioni e provvedimenti penali nei confronti di IPTV e Pezzotto illegali per contrastare la pirateria online. Scrive punto-informatico.it

Il calcio chiede aiuto alla Commissione Europea nella lotta contro la pirateria - I principali stakeholder dei settori media, sicurezza, entertainment e sport, tra cui la Lega Calcio Serie A, la Premier League inglese e La Liga spagnola, insieme alle associazioni dei consumatori di ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Grecia Stretta Contro Pirateria