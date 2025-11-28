Grecia stretta contro la pirateria IPTV | utenti finali nel mirino come modello italiano
La nuova legge consente sanzioni elevate e ha portato all’arresto di un reseller a Santorini e al deferimento di 68 utentiin un’operazione che replica il modello italiano e rende l’accesso illegale ai canali premium Le autorità greche hanno recentemente alzato l’asticella nella battaglia contro la pirateria digitale, marcando una svolta decisiva con un’azione mirata che non si è limitata a colpi. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Secondo blocco Agcom alle chiamate "selvagge": la stretta si allarga ai falsi numeri mobili. Intanto si aggrava la crisi dei call center con il caso Telecontact Leggi l'articolo del nostro Luca Mazza: https://buff.ly/PhGV4nO - facebook.com Vai su Facebook
Grecia: carcere per i migranti che rifiutano il rimpatrio/ “Nessuna regolarizzazione per gli arrivi illegali” - La Grecia si prepara a una dura stretta sui migranti: chi arriva illegalmente e rifiuta il rimpatrio volontario, potrà essere incarcerato per 5 anni La Grecia – esattamente come una consistente parte ... Da ilsussidiario.net
Pirateria Streaming: stretta sui controlli di IPTV e Pezzotto illegali - Nuova stretta tra controlli, sanzioni e provvedimenti penali nei confronti di IPTV e Pezzotto illegali per contrastare la pirateria online. Scrive punto-informatico.it
Il calcio chiede aiuto alla Commissione Europea nella lotta contro la pirateria - I principali stakeholder dei settori media, sicurezza, entertainment e sport, tra cui la Lega Calcio Serie A, la Premier League inglese e La Liga spagnola, insieme alle associazioni dei consumatori di ... Scrive gazzetta.it