Grecia stretta contro la pirateria IPTV | utenti finali nel mirino come modello italiano

La nuova legge consente sanzioni elevate e ha portato all’arresto di un reseller a Santorini e al deferimento di 68 utentiin un’operazione che replica il modello italiano e rende l’accesso illegale ai canali premium Le autorità greche hanno recentemente alzato l’asticella nella battaglia contro la pirateria digitale, marcando una svolta decisiva con un’a. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Grecia, stretta contro la pirateria IPTV: utenti finali nel mirino come modello italiano

