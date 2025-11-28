Gravissimo incidente stradale chiusa la statale | ci sono morti e feriti

Un grave incidente stradale ha sconvolto nella serata di ieri uno dei tratti più trafficati d’Italia, riportando all’attenzione il tema della sicurezza stradale. Il sinistro si è verificato in un punto già noto per la sua pericolosità, caratterizzato da curve pericolose, carreggiata stretta e intenso flusso veicolare. Secondo le prime informazioni, lo scontro ha coinvolto due vetture: il bilancio è tragico. Leggi anche: Famiglia nel bosco, adesso parla la comunità: il paese è diviso (VIDEO) Incidente mortale sulla statale: tragedia sulla Palermo-Sciacca. Le prime indagini hanno evidenziato che l’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 8,400 della statale Palermo-Sciacca, in prossimità del comune di Altofonte. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gravissimo incidente stradale, chiusa la statale: ci sono morti e feriti

