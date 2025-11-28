Gravina festeggia il bronzo dell’Italia U17 | Questa è la dimostrazione dell’ingente quantità di talento presente sulla penisola

Inter News 24 Gravina trionfa in seguito alla conquista del bronzo al Mondiale Under 17 per la Nazionale Italiana, ricordando che ci sono molti giovani. La nazionale Under 17 italiana, guidata da Massimiliano Favo, ha ottenuto un bronzo storico al Mondiale di categoria, vincendo ai rigori contro il Brasile nella finalina. Questo risultato segna una pietra miliare per il calcio giovanile italiano, confermando ancora una volta la qualità dei giovani talenti che emergono nel nostro paese. Il commento di Gravina. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso il suo entusiasmo e orgoglio per il traguardo raggiunto. 🔗 Leggi su Internews24.com

