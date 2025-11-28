Gravina di Catania nei guai due ‘specialisti’ del taccheggio

Due fratelli finiscono nei guai. Sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania due fratelli catanesi di 60 e 61 anni, venditori ambulanti e già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di furto aggravato, sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giurisdizionale. I due avevano preso di mira soprattutto negozi di abbigliamento nei centri commerciali tra Catania e Siracusa, sfruttando l'alta affluenza per confondersi tra i clienti e agire senza attirare l'attenzione del personale addetto alla sicurezza. Furti seriali e allarme degli esercenti.

