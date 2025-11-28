Grande Fratello Simone De Bianchi | dal gesto che mima un atto sessuale con Grazia alle frasi choc su Dolce
Dopo aver criticato Omer, Simone si rende protagonista di due episodi controversi per commenti inappropriati su una coinquilina e sulla nuova ospite proveniente dall'edizione kosovara. Una sequenza di episodi imbarazzanti ha visto protagonista Simone De Bianchi nelle ultime ore all'interno della Casa del Grande Fratello. Alcune scene, trasmesse su Mediaset Extra e poi rilanciate sui social, hanno acceso un forte dibattito sul web, spingendo alcuni utenti a chiedere la squalifica del romano, per la mancanza di rispetto nei confronti di Grazia Kendi e della futura ospite kosovara. Il primo episodio: il racconto a Jonas Pepe Nel giardino della Casa, Simone ha raccontato al coinquilino un episodio che lo vedeva coinvolto insieme a Grazia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
