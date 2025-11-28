Grande Fratello lo scherzo in casa finisce male | rissa sfiorata
Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello per uno scherzo che non è stato ben digerito con parole forti che sono volate a tavola. Il Grande Fratello volge al termine con il nervosismo che cresce in casa con i concorrenti che in più di un’occasione si stanno scontrando, anche per i motivi più futili.. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
