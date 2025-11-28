Grande Fratello Ivana Castorina senza filtri | Tornassi indietro sarei più stratega tifo per la coppia formata da
Dopo Flaminia Romoli, anche Ivana Castorina ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, svelando il suo pensiero su alcuni concorrenti ancora in gioco. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Grande Fratello, Ivana Castorina contro Anita: "La più stratega della casa. Vuole vincere senza curarsi dei rapporti umani" - Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Ivana Castorina torna a parlare della sua esperienza nella Casa e dei rapporti con gli altri concorrenti. comingsoon.it scrive
