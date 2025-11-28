Grande Fratello Benedetta esclude Domenico dai ringraziamenti Lui | Hai sminuito il nostro rapporto
La festa del Ringraziamento lascia strascichi nella Casa: Domenico confessa la sua delusione, Benedetta prova a giustificarsi e tra i due emergono nuove incomprensioni. La cena del Ringraziamento al Grande Fratello avrebbe dovuto essere un momento leggero, tra brindisi e parole sentite. e invece ha acceso una piccola discussioni Casa. Protagonisti? Benedetta Stocchi e Domenico D'Alterio, una delle amicizie più discusse di questa edizione. I "non ringraziamenti" che feriscono Domenico Dopo il brindisi iniziale, è il momento dei famosi "ringraziamenti-non ringraziamenti". Benedetta prende la parola e sorprende tutti scegliendo Anita come sua destinataria speciale: la definisce la sua "compagna di viaggio", quella che l'ha sempre capita e sostenuta, nonostante siano "sole e luna". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
