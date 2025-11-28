Grande Fratello Anita Mazzotta mette in dubbio la relazione con Jonas Pepe fuori dalla casa

Anita Mazzotta e Jonas Pepe si confrontano nella casa del Grande Fratello. Lei teme che la relazione con durerà. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Anita Mazzotta mette in dubbio la relazione con Jonas Pepe fuori dalla casa

Approfondisci con queste news

Grande Fratello. . Anita a Rasha: “L’unica cosa che posso dirti è grazie” #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Anita a Rasha: “L’unica cosa che posso dirti è grazie” #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello, dubbi e incomprensioni tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta: “Hai toppato!” - Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono ritrovati in disaccordo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello. Scrive mondotv24.it

Grande Fratello, Ivana Castorina spara a zero su Anita Mazzotta: “La più stratega, non cura i rapporti umani” - Ivana Castorina ha criticato soprattutto Anita Mazzotta e Grazia Kendi dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. Riporta mondotv24.it

Anita Mazzotta furiosa con Giulia al Grande Fratello: “Tu non mi parli così!”/ Scherzo finisce male - Lite sfiorata tra Anita Mazzotta e Giulia Saponariu al Grande Fratello 2025 a causa di uno scherzo finito male: cos'è successo ... Si legge su ilsussidiario.net