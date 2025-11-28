Grand Slam di Judo a Abu Dhabi l’Italia fa tris di medaglie nella prima giornata di gare

Abu Dhabi, 28 novembre 2025 – Nella prima giornata del Grand Slam di Abu Dhabi di Judo, gli Azzurri partono con tre splendide medaglie conquistate. A salire sul podio sono stati Giulia Carnà (Fiamme Oro), Odette Giuffrida (Esercito) e Elios Manzi (Fiamme Gialle). Giulia ha messo al collo la medaglia d’argento in una combattuta finale nei -57 kg. Nel match che concludeva la sua gara, in cui ha brillato con due vittorie consecutive, ha perso poi al golden score contro la coreana Huh: “Che dire? Se devo guardare ad oggi, forse non mi basta l’argento, considerando la finale e nonostante l’esperienza dell’atleta coreana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it