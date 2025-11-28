Gran Premio di Napoli istituito un dispositivo di circolazione nella zona del Lungomare
Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Gran Premio Napoli Trofeo Napoli Racing Show”, è stato istituito un dispositivo di circolazione in vigore dall'1 all'11 dicembre 2025 nella zona del Lungomare.Nel dettaglio sono previsti:A) Il senso unico di circolazione in viale Dohrn, dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
