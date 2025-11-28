Gran finale per la rassegna di cinema Locus Solus a chiudere è il film cult Il dottor Stranamore di Kubrick

La rassegna cinematografica Locus Solus, promossa dal Centro Studi Leonardo Melandri e da Onde Urbane e inaugurata lo scorso giugno, ha portato in città un percorso di visioni, incontri e momenti di confronto, trasformando il cinema in un’occasione di dialogo e partecipazione.L’appuntamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it