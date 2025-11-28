Gp del Qatar di F1 la penultima gara del Mondiale | oggi le prove libere e la Sprint

Cdn.ilfaroonline.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in pista la Formula 1. Venerdì 28 novembre vanno in scena le prove libere e le qualifiche Sprint del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale. Oggi si riparte dal successo della Red Bull di Max Verstappen che ha riaperto la classifica Piloti: a Las Vegas l’olandese, campione del mondo in carica, ha preceduto la Mercedes di George Russell e quella di Andrea Kimi Antonelli, terzo a chiudere il podio. La Ferrari di Leclerc si è piazzata al quarto posto, mentre Hamilton ha chiuso al nono. Doppio zero per le due McLaren di Lando Norris, leader del Mondiale, e Oscar Piastri, squalificate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

A che ora la F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: orari FP1 e Sprint Qualifying, streaming, differita TV8 - Oggi, venerdì 28 novembre, prenderà il via il week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Riporta oasport.it

gp qatar f1 penultimaF1 GP Qatar, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming - La diretta del GP Qatar della Formula 1 2025 a Losail, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati ... Come scrive fanpage.it

gp qatar f1 penultimaF1, GP Qatar 2025: orari prove libere, Sprint, qualifiche e gara. La guida tv - Il Lusail International Circuit si appresta ad ospitare la penultima tappa stagionale del Mondiale 2025 di Formula Uno, in programma da venerdì 28 a ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Qatar F1 Penultima