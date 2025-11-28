Gori | Per la pace in Ucraina l’Europa si è mossa con determinazione
Lo sguardo sul mondo è più chiaro se la prospettiva è Bruxelles, il cuore del potere politico e amministrativo dell’Europa. L’onorevole Giorgio Gori ci offre lo spunto di alcune riflessioni partendo dalla guerra tra Russia ed Ucraina, passando dal cessate il fuoco a Gaza, e dal sorprendente Trump: il presidente degli Usa che ci ha abituato ai colpi di scena, annunci e ribaltamenti spiazzando di fatto tutti i soggetti dello scacchiere internazionale. Sul piano proposto da Trump per un accordo tra Putin e Zelesky “questa volta l’Europa si è mossa con grande determinazione”. Segno, forse, che il Vecchio Continente sta imparando la musica che suona il suo alleato al di là dell’Atlantico e prova a stare sulla pista da ballo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
“Niente che riguardi l’Ucraina deve essere deciso senza l’Ucraina, niente che riguarda l’Europa può essere deciso senza l’Europa”: il Parlamento Europeo ha approvato oggi la risoluzione sul sostegno alla pace in #Ucraina, con il voto favorevole del gruppo Vai su X
