Google stringe i limiti gratis di Gemini 3 Pro e Nano Banana Pro | cosa cambia?
L’enorme successo di Gemini 3 Pro costringe Google a rivedere al ribasso l’accesso gratuito al modello, con limiti dinamici e meno immagini generate da Nano Banana Pro. NotebookLM perde temporaneamente alcune delle sue funzioni più spettacolari per chi non paga, mentre i piani Google AI Pro e Ultra restano intatti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
