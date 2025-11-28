Gomme invernali o catene obbligatorie nel Comune di Vasto | l' ordinanza

Chietitoday.it | 28 nov 2025

Gomme invernali o le catene a bordo dei veicoli obbligatorie dal 29 novembre 2025 per chi circola a Vasto.L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Francesco Menna e disponde che, dal 29 novembre 2025 al 15 aprile 2026, tutti i veicoli circolanti nel territorio comunale di Vasto devono essere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

