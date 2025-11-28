Golpe in Guinea Bissau il presidente fugge in Senegal mentre i militari prendono il potere

Umaro Sissoco Embaló è fuggito dopo il colpo di stato che ha consegnato il Paese alla giunta guidata dal generale Horta N’Tam. Elezioni sospese, opposizione arrestata e traffici di droga che continuano a condizionare uno degli stati più instabili dell’Africa occidentale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Golpe in Guinea Bissau, il presidente fugge in Senegal mentre i militari prendono il potere

