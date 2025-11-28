Golf | 2° giro sospeso a Brisbane guida Kobori Mazzoli miglior italiano
Non si è ancora concluso il secondo giro dell’Australian PGA Championship 2025, a seguito della sospensione dello stesso quando ancora c’erano alcuni golfisti in bilico tra il taglio e la prosecuzione del torneo fino a domenica. La vetta, ad ogni modo, è del neozelandese Kazuma Kobori, ventiquattrenne nato a Karuizawa (Giappone) che vanta 4 vittorie sul PGA Tour of Australasia e, grazie a un giro in -8, si guadagna la vetta con -10. Seconda posizione per gli australiani Anthony Quayle e Brett Rankin, che si uniscono al cinese Wenyi Ding a un unico colpo di distanza rispetto al leader. Quinto il nome forse casalingo di maggior attuale peso, quello di Min Woo Lee, a -8 assieme all’altro aussie Christopher Wood, al francese Tom Vaillant e al portoghese Ricardo Gouveia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
La mobilità sostenibile su Linea Verde Italia! Il presidente UNPLI Ragusa, Giorgio Caccamo, ha fatto un giro su una delle tre golf car a disposizione insieme Monica Caradonna, la conduttrice di Linea Verde su Rai1, che le ha chiesto di raccontare il progetto - facebook.com Vai su Facebook
Golf: 2° giro sospeso a Brisbane, guida Kobori. Mazzoli miglior italiano - Non si è ancora concluso il secondo giro dell'Australian PGA Championship 2025, a seguito della sospensione dello stesso quando ancora c'erano alcuni ... Si legge su oasport.it