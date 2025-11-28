Golf | 2° giro sospeso a Brisbane guida Kobori Mazzoli miglior italiano

Non si è ancora concluso il secondo giro dell’Australian PGA Championship 2025, a seguito della sospensione dello stesso quando ancora c’erano alcuni golfisti in bilico tra il taglio e la prosecuzione del torneo fino a domenica. La vetta, ad ogni modo, è del neozelandese Kazuma Kobori, ventiquattrenne nato a Karuizawa (Giappone) che vanta 4 vittorie sul PGA Tour of Australasia e, grazie a un giro in -8, si guadagna la vetta con -10. Seconda posizione per gli australiani Anthony Quayle e Brett Rankin, che si uniscono al cinese Wenyi Ding a un unico colpo di distanza rispetto al leader. Quinto il nome forse casalingo di maggior attuale peso, quello di Min Woo Lee, a -8 assieme all’altro aussie Christopher Wood, al francese Tom Vaillant e al portoghese Ricardo Gouveia. 🔗 Leggi su Oasport.it

