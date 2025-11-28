Gli ultimi ara di Spix i pappagalli di Rio colpiti da un virus mortale | multa enorme a un allevamento

Gli ara di Spix, rarissimi pappagalli brasiliani già dichiarati estinti in natura, hanno subito un altro durissimo colpo. Undici esemplari liberati nel contesto di un progetto di reintroduzione sono risultati positivi a un virus mortale altamente contagioso. Altri 21 esemplari sono stati contagiati in un allevamento coinvolto nel programma, che è stato sanzionato con una multa salatissima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

