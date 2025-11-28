Gli slogan di Tridico l' unica presa in giro per i calabresi la replica di Giannetta

“Il centrodestra calabrese e il presidente Roberto Occhiuto non hanno mai nascosto le difficoltà della nostra regione, un approccio mantenuto con coerenza: non l'hanno fatto negli scorsi anni, né in campagna elettorale, né ora. La nostra azione si è sempre distinta per la ricerca di soluzioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

