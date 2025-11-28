Giustizia per Antonia Dell’Atte la modella denuncia l’ex marito violento | licenziato in tronco

Antonia DellAtte combatte da decenni contro la violenza di genere. La top model icona della moda italiana, musa di Giorgio Armani, è stata vittima di maltrattamenti da parte dell’ ex marito, Alessandro Lequio, noto personaggio della televisione spagnola. Per anni inascoltata da stampa e istituzioni, Dell’Atte è tornata a parlare di ciò che ha vissuto e, stavolta, le conseguenze per l’ex marito sono state reali. Antonia Dell’Atte: “Il primo calcio quando ero incinta”. “Il primo calcio che Lequio mi diede, mentre ero incinta, fu al ritorno dalla luna di miele” ha recentemente raccontato Antonia Dell’Atte in un’intervista al quotidiano iberico El País. 🔗 Leggi su Dilei.it

