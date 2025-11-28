Giuseppe Giuliani è stato trovato morto nel suo studio medico | indagano i carabinieri

Non sono ancora nitidi i contorni della morte di Giuseppe Giuliani, 60 anni, il medico trovato senza vita nel suo studio di via Vecchia per Solaro a Saronno nel pomeriggio di giovedì 27 novembre. Per chiarire quanto accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

