Giuseppe Conte altro sfregio alla Schlein in fuga | caos centrosinistra
In queste ore si torna a parlare del fragile equilibrio del cosiddetto campo largo, un’alleanza che già da mesi appare segnata da diffidenze reciproche e strategie divergenti. La vicenda che ha fatto esplodere nuovamente le tensioni è quella legata ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, divenuta improvvisamente il terreno di uno scontro politico e simbolico. L’invito della premier a un confronto pubblico con Elly Schlein, accompagnato dalla provocazione di chiamare sul palco anche Giuseppe Conte “perché non so chi sia dei due il candidato a Palazzo Chigi”, ha infatti aperto un varco in cui si è infilata una contesa sotterranea che riguarda leadership, rapporti di forza e prospettive future dell’opposizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
L’intervista di Luca De Carolis a Giuseppe Conte su Il Fatto Quotidiano: “In primavera il programma del Movimento. La destra rischia sul referendum sulla giustizia” e sulla festa FdI ad Atreju: “Finalmente si confronterà con me, dopo che mi ha accusato di ogni - facebook.com Vai su Facebook
Ho una importante novità da annunciarvi. Oggi potrei accontentarmi di una schiacciante vittoria, per aver battuto con un candidato del M5S - il nostro Roberto Fico - di ben 25 punti un esponente di primo piano del Governo Meloni. Ma non posso chiudere gli o Vai su X
Conte sul duello Meloni-Schlein ad Atreju: "A me dissero no, ora scelgano loro se cambiare format" - Schlein: "Anche io quando fui invitato l'anno scorso ad Atreju avevo sondato la disponibilità della premier a un confronto" ... Si legge su ilfoglio.it
Giuseppe Conte: "Il divario con il centrodestra è molto indicativo" - Il M5S ha avuto l'onore di esprimere il candidato alla presidenza ma qui c'è l'impegno collettivo che ci fa ben sperare per il prossimo f ... Scrive rainews.it
Giuseppe Conte: «In Italia poca sicurezza e la crescita più bassa in Europa. L'attacco al Quirinale? Scomposto» - Nell’area progressista a tempo debito vedremo chi sarà il candidato più competitivo, adesso non intendo alimentare que ... Si legge su msn.com