Giuseppe Conte altro sfregio alla Schlein in fuga | caos centrosinistra

In queste ore si torna a parlare del fragile equilibrio del cosiddetto campo largo, un’alleanza che già da mesi appare segnata da diffidenze reciproche e strategie divergenti. La vicenda che ha fatto esplodere nuovamente le tensioni è quella legata ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, divenuta improvvisamente il terreno di uno scontro politico e simbolico. L’invito della premier a un confronto pubblico con Elly Schlein, accompagnato dalla provocazione di chiamare sul palco anche Giuseppe Conte “perché non so chi sia dei due il candidato a Palazzo Chigi”, ha infatti aperto un varco in cui si è infilata una contesa sotterranea che riguarda leadership, rapporti di forza e prospettive future dell’opposizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it