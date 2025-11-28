Giunta ok al Bilancio di previsione 2026-28

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il Bilancio di previsione 2026-28. Nella stessa seduta ok anche al Documento unico di programmazione. “Anche quest’anno – spiega l’assessore Maria Carmela Serluca illustrando il provvedimento – il Bilancio di previsione è approdato all’attenzione dell’Esecutivo nel pieno rispetto dei termini previsti dal legislatore. Ciò consente a tutti i settori una capacità di gestione e programmazione più tempestiva, agile ed efficace. Grazie ad un’efficace azione di contrasto all’evasione fiscale, recentemente riconosciuta come tra le migliori del Paese anche dal più autorevole quotidiano finanziario nazionale, abbiamo ottenuto un incremento delle entrate tributarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

