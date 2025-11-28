Giugliano i capigruppo chiedono incontro urgente al sindaco D’Alterio sul PUC | Serve chiarezza

I capigruppo consiliari F. Iovinella, F. Mallardo, G. Pirozzi e M. Fato hanno protocollato questa mattina una richiesta ufficiale di incontro al Sindaco di Giugliano in Campania, Diego D’Alterio, al Presidente del Consiglio Comunale Luigi Guarino e all’Assessore all’Urbanistica, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 132025 in materia di Piani Urbanistici . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

